Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о начале выплат ветеранам

В Белгородской области начали перечислять выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и другим льготным категориям к 80-летию Победы. Деньги получат более 50 тыс. человек, общая сумма составит около 400 млн руб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Впереди 9 Мая. В этом году принято решение осуществить выплаты из областного бюджета всем участникам Великой Отечественной войны. Инвалидам и участникам войны — по 100 тыс. руб., труженикам тыла, блокадникам Ленинграда, вдовам ветеранов — по 35 тыс. руб.»,— отметил глава региона. По его словам, перечислено уже более 170 млн руб.

Вячеслав Гладков поручил министерству соцзащиты населения и труда региона выплатить деньги в максимально короткий срок — до 1 мая 2025 года.

Поддержка положена инвалидам и участникам Великой Отечественной войны (100 тыс. руб.), инвалидам детства, получившим ранения, контузии и увечья во время войны, участникам операций по разминированию, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, вдовам погибших бойцов, несовершеннолетним узникам концлагерей (35 тыс. руб.), детям войны, жертвам репрессий (5 тыс. руб.). Кроме того, 69 тыс. руб. получат Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, вдовы Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

Юрий Голубь