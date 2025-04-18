Движение в Москве перекроют в ночь на 19 апреля из-за подготовки к параду Победы

Движение по внешней стороне МКАДа от Минского до Новорязанского шоссе будет перекрыто с 22:00 18 апреля до 02:00 19 апреля в связи с подготовкой к параду Победы, сообщили в пресс-службе московской мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент транспорта Москвы Фото: Департамент транспорта Москвы

В это же время перекроют участок Новорязанского шоссе (от д.3к1 до МКАДа), Волгоградский проспект от МКАД до Третьего транспортного кольца, Проектируемый проезд № 3502 и Шоссейный проезд.

В Москве 9 мая 2025 года пройдет парад Победы, посвященный 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Ожидается, что парад посетят более 20 глав государств и правительств, в том числе генсек КНР Си Цзиньпин, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян.

Полина Мотызлевская