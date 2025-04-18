Бастрыкин хочет знать, кто избил подростка в Ярославле
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ярославскому управлению доложить о ходе и результатах проверки, проводимой по факту травмирования подростка в центре Ярославля. Об этом сообщает Telgram-канал «Следком».
Ранее в соцсетях появилась запись, на которой неизвестный перекидывает через себя молодого человека и бросает его на асфальт. В соцсетях сообщают, что пострадавший после произошедшего оказался парализован. Как сообщают СМИ, полиция после публикации видеозаписи начала искать участников инцидента. Ярославское СУ СК также заявило о начале проверки.
«Глава ведомства поручил руководителю СУ по Ярославской области Бессмельцеву А.А. доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах»,— говорится в сообщении «Следкома».