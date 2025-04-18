СКР возбудил уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом в Березниковском округе

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса, произошедшего в Березниковском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Следствием установлено, что днем 18 апреля 2025 года на автодороге вблизи села Романово Березниковского округа Пермского края произошло столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем. В результате ДТП пострадали четыре человека, среди которых имеются несовершеннолетние. По данным СМИ, микроавтобус перевозил игроков детской хоккейной команды.

В настоящее время следователями производится осмотр места происшествия и транспортных средств, назначаются необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.