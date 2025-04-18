Из-за крушения пермского танкера в Анапе запретили купание в море

Пляжи в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края непригодны для открытия курортного сезона. Как сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на Роспотребнадзор, они не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. «Зоны рекреации могут быть использованы без посещения пляжей и глади морской воды»,— подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом побережье Черного моря в Крыму и Севастополе свободно от загрязнения. Здесь организация летнего курортного сезона планируется в традиционном формате.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, затонули 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. В результате крушения погиб моторист «Волгонефти-212», другие члены экипажа были спасены. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе. Судовладельцем «Волгонефти-212» является пермская компания ООО «Кама Шиппинг».