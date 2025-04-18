В Казани 39-летнего местного жителя осудили по статьям о контрабанде и незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Казани приговорили к 7 годам колонии за контрабанду психотропных веществ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Жителя Казани приговорили к 7 годам колонии за контрабанду психотропных веществ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По данным следствия, в апреле 2023 года мужчина заказал из Индии партию таблеток, содержащих психотропное вещество. Посылка была незаконно ввезена через таможенную границу, после чего он был задержан при получении отправления в одном из отделений связи Казани. Изъятые препараты направлены на уничтожение.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 229.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ и назначил наказание в виде семи лет колонии строгого режима. Также принято решение конфисковать в пользу государства телефон и планшет, использованные при заказе препарата.

Приговор не вступил в законную силу.

Артём Дергунов