В Самаре возбудили уголовное дело в отношении подростков, устроивших драку на стадионе

Ленинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении подростков, подозреваемых в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 5 апреля подозреваемые находились на территории стадиона «Локомотив» в Железнодорожном районе Самары. Из-за словесного конфликта они причинили телесные повреждения молодым людям 2008 и 2009 годов рождения. Расследование дела продолжается, подозреваемые допрошены.

В прокуратуре Самарской области отмечают, что в ходе мониторинга СМИ 16 апреля была обнаружена видеозапись, на которой зафиксирована драка подростков на футбольном поле. По данному факту организована проверка исполнения законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Прокуратура также взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

Руфия Кутляева