ПСБ организовал выдачу банковских карт российским пенсионерам, постоянно проживающим в Республике Абхазия. Это позволит им своевременно получать пенсии и выплаты от Социального фонда России, а также осуществлять денежные переводы через мобильный и интернет-банк ПСБ онлайн. В республике проживает более 20 тыс. пенсионеров — граждан РФ. Оформление карт ПСБ доступно в 12 отделениях акционерного коммерческого Сберегательного банка Республики Абхазия, акционером которого является Национальный банк республики. Дебетовая пенсионная карта ПСБ, выданная в Абхазии, не отличается от карт, полученных в России.

«Яндекс» предложил ввести единые стандарты работы всех сервисов аренды самокатов. Ограничить их максимальное число на улицах, ввести штрафы за серьезные нарушения, внедрить верификацию пользователей в Единой системе идентификации и аутентификации. Свои предложения компания направит игрокам рынка и региональным властям.

Официальное приложение Т-Банка стало снова доступно в App Store под названием Freelance Case. Банк рекомендовал скачать приложение, пока возможно, отметив, что его могут удалить из App Store в любой момент. Приложения Т-Банка пропали из App Store в марте 2023 года из-за санкций.