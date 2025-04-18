На ледовой арене в микрорайоне Ива завершено устройство теплого контура

На строящейся ледовой арене в микрорайоне Ива завершено создание теплого контура: кровли, витражей, стен, черновых полов. Его функция — защита внутреннего пространства от влаги и холода. Как сообщает пресс-служба Фонда развития Пермского края, объект готов к внутренней отделке и обустройству инженерных коммуникаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба фонда развития Пермского края Фото: Пресс-служба фонда развития Пермского края

В частности, сейчас ведется монтаж общеобменной вентиляции и кондиционирования, вентиляции ледовых полей, отопления, водоснабжения, канализации, электричества и слаботочных сетей. «Приступили на объекте и к черновой отделке — устройству внутренних перегородок, а также к благоустройству территории»,— отметили в пресс-службе фонда.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что для внутренней отделки помещений ледовой арены в микрорайоне Ива не нашли подрядчика. КРПК требовалось, чтобы подрядчик приступил к работам сразу же после подписания договора и завершил их к 30 мая 2025 года. Цена контракта составляла 148,5 млн руб. На запрос предложений не было подано ни одной заявки.

Строительство ледовой арены началось в микрорайоне Ива города Перми в сентябре 2023 года. Комплекс будет двухэтажным, с двумя ледовыми полями, зрительскими трибунами вместительностью не менее 250 человек, тренажерным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими. Завершить возведение ледовой арены на Иве планировалось в конце прошлого года, однако в декабре 2024 года представители КРПК заявили, что сдача объекта переносится на лето 2025-го.