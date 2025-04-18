Более 5 тысяч пасхальных куличей отправлены на передовую из Ростовской области
Власти Ростовской области совместно с Донской митрополией организовали отправку более 5 тыс. пасхальных куличей от местных пекарен военнослужащим землякам, находящимся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Перед отправкой на передовую угощения освятил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
«Такие весточки из дома для ребят очень важны и нужны. Наши бойцы будут встречать Пасху, наступления которой мы все ждем и в тылу, и на фронте — вдали от своих близких, и сегодняшняя акция — это символ нашей духовной связи со всеми, кто каждый день приближает Победу»,— отметил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Пасхальные подарки отправлены на фронт в сопровождении писем и открыток от школьников и волонтеров.