ММК стал лауреатом премии за лучшие ИТ-решения в металлургической отрасли

Группа ММК стала победителем премии «Лучшие ИТ-решения в металлургической отрасли» с проектом «Корпоративная система управления технологией и качеством металлургической продукции». Церемония награждения лауреатов конкурса, который впервые проводит информационно-аналитическая Группа ComNews, состоялась в рамках Международного форума по цифровизации и ИТ в металлургической отрасли Smart Mining & Metals.



ММК как заказчик награждён в номинации «Корпоративные процессы и сервисы». В ней оцениваются лучшие практики в области цифровизации, автоматизации и оптимизации внутренних корпоративных процессов, направленных на повышение эффективности бизнеса и качества сервисов для сотрудников компании, а также на снижение расходов.

Исполнителем и разработчиком системы, которую высоко оценило экспертное жюри, выступил исследовательско-технологический центр (ИТЦ) «Аусферр». Сервис стал первым в России ИТ решением по управлению производством и качеством продукции многопрофильного металлургического предприятия, полностью разработанным и внедренным отечественными специалистами.

Система обеспечивает полную оцифровку, контроль, прослеживаемость и аналитику процессов управления технологией и качеством для обеспечения стабильности потребительских свойств металлопродукции. В настоящее время под управлением системы работают более 80 производственных агрегатов производительностью около 1 млн тонн высококачественного стального проката ежемесячно.

«Вопросам качества выпускаемой продукции в ПАО «ММК» традиционно уделяется первостепенное внимание. Текущий уровень обеспечения стабильности технологии и качества во многом стал возможен благодаря цифровой трансформации, начатой более 15 лет назад — разработке, развитию и совершенствованию IT-решений, внедряемых в этой области на предприятии», - прокомментировал событие начальник научно-технического центра «ММК» Андрей Картунов.

Директор по развитию ИТЦ «Аусферр» Антон Шмаков отметил, что следующим значимым шагом в развитии систем управления технологией и качеством на ММК станет текущий проект по созданию на предприятии платформы цифрового анализа качества., Помимо обязательного контроля исполнения технологии система призвана обеспечить переход к динамическому принципу управления технологическим процессом и превентивному принципу управления качеством металлургической продукции.

Премия ComNews ставит своей целью поощрять передовые отечественные цифровые решения, которые меняют металлургическую промышленность, делая ее эффективнее, безопаснее и экологичнее. Цели конкурса: поиск и продвижение российских ИТ-решений, обмен лучшими практиками, масштабирование зарекомендовавших себя кейсов. Критерии оценки проектов: инновационность и технологичность, значимость для предприятия и отрасли в целом, тиражируемость и экономический эффект.

ПАО «ММК»