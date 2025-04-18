В Самаре на площади Куйбышева появятся противотаранные устройства

Во Самаре на въездах на площадь Куйбышева со стороны улиц Вилоновской и Красноармейской устанавливают стационарные противотаранные устройства для защиты от несанкционированного проезда транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Всего до конца апреля будет установлено 64 болларда диаметром около 27 см. Они будут располагаться на расстоянии 1,5 друг от друга.

Как отмечают городские власти, при необходимости устройства могут быть оперативно демонтированы и переустановлены в любой комбинации. Таким образом, на площадь будет предоставлен доступ военной технике, участвующей в параде Победы 9 мая.

Андрей Сазонов