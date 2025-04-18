Более 1,2 тысяч турорганизаций получат отсрочку по налогам из-за ЧС с танкерами

Более 1,2 тыс. туристических организаций, включая гостиницы, санатории, аквапарки и операторов, получат отсрочку по налогам и страховым взносам в связи с последствиями разлива нефтепродуктов. Об этом на брифинге в Координационном центре правительства РФ сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. По его словам, решение кабмина предусматривает перенос сроков уплаты налога на имущество, земельного налога и страховых взносов за период с февраля по октябрь 2025 года на конец года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Мера поддержки затрагивает широкий круг предприятий сферы отдыха и развлечений — от отелей и баз отдыха до зоопарков и дельфинариев, включая индивидуальных предпринимателей. По словам господина Вахрукова, средства, которые временно не будут направлены на уплату обязательных платежей, могут быть использованы на текущие расходы — зарплату, аренду, коммунальные платежи.

Он также отметил снижение туристического спроса на летние поездки в Анапу и Темрюкский район и подчеркнул необходимость сохранить занятость, поддержать бизнес и предотвратить деградацию отраслевой инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков