Netflix отчитался за квартал лучше прогнозов

Вчера, 17 апреля, стриминговый сервис Netflix сообщил, что по итогам первого квартала его выручка выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $10,54 млрд. Это превысило прогнозы аналитиков, опрошенных LSEG, ожидавших $10,52 млрд. Компания объяснила хорошие показатели лучшим, чем ожидалось, приростом новых пользователей, и уверенным поступлением рекламной выручки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Robert Galbraith / Reuters Фото: Robert Galbraith / Reuters

В начале года Netflix повысил абонентскую плату по всем тарифным планам. Некоторые аналитики не исключали, что это может быть негативно воспринято подписчиками, однако в итоге опасения не оправдались, и число подписчиков продолжает расти.

После публикации отчетности акции Netflix выросли в цене на 4%. В целом за последний месяц котировки компании практически не изменились, тогда как многие другие компании заметно пострадали от падения стоимости их акций из-за тарифной политики Дональда Трампа.

Евгений Хвостик