В центре Ростова 10 многоквартирных домов отключены из-за аварии на теплосетях

На пересечении ул. Красноармейская и пер. Доломановский произошел порыв подающего трубопровода диаметром 400 мм, сообщили в пресс-службе ООО "Ростовские тепловые сети".

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Коммунальная авария случилась в районе 8:00. Вода вырвалась из-под канализационного люка фонтаном и затопила ул. Красноармейскую.

«В настоящее время вытекание остановлено. Отключено 10 многоквартирных жилых домов. Ремонтные бригады приступили к устранению дефекта»,– сообщили в пресс-службе предприятия.

Аварию планируют устранить до 17:00.

Валентина Любашенко