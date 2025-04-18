В центре Ростова 10 многоквартирных домов отключены из-за аварии на теплосетях
На пересечении ул. Красноармейская и пер. Доломановский произошел порыв подающего трубопровода диаметром 400 мм, сообщили в пресс-службе ООО "Ростовские тепловые сети".
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Коммунальная авария случилась в районе 8:00. Вода вырвалась из-под канализационного люка фонтаном и затопила ул. Красноармейскую.
«В настоящее время вытекание остановлено. Отключено 10 многоквартирных жилых домов. Ремонтные бригады приступили к устранению дефекта»,– сообщили в пресс-службе предприятия.
Аварию планируют устранить до 17:00.