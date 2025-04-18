В Перми закрыли ресторан, в котором отравился посетитель

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю приостановили работу пермского ресторан «Легенда», расположенного на ул. Академика Веденеева, 41. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю. Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю.

Проверка деятельности ООО «Инвестиционная фирма “Ланест”», оказывающего услуги общественного питания в ресторане «Легенда», была организована после того, как один из посетителей ресторана заболел острой кишечной инфекцией. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: не осуществлялся производственный контроль, пищевая продукция принималась без документов, грязные овощи мылись в тех же ваннах, что и столовая посуда, официанты и повара работали без медицинского освидетельствования и гигиенического обучения. Кроме того, помещения ресторана требовали ремонта: напольная плитка имела множественные сколы, на потолке были разводы от протечек, а нарушенная целостность отделки над вытяжным зонтом не исключала осыпание частиц в готовые блюда.

Так как выявленные нарушения влекли за собой высокий риск пищевых отравлений и создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей, суд приостановил работу ресторана на 45 суток.

В ходе проведения исполнительных действий помещения и входные двери заведения были опечатаны. Директор ООО предупрежден об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя и решения суда. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.