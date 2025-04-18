Аномально-жаркая погода с потеплением до 25°С ожидается в УР в ближайшие дни

С 18 по 22 апреля на большей территории Удмуртии ожидается аномально-жаркая погода, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. В отдельных районах, особенно на севере и северо-востоке, температура будет ниже, но в целом прогнозируется обновление суточных рекордов максимальных температур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В ночь на 19 апреля температура составит 4-9°С, а днем поднимется до 19-24°С. Осадков не предвидится, однако ветер усилится до 9-14 м/с. Ночью 20 апреля температура не опустится ниже 9-14°С, днем — на большей территории республики ожидается 19-24°С, в северных районах — 14-19°С. Небольшие дожди возможны в ночные часы, особенно на севере. Днем пройдут кратковременные дожди и возможно появление гроз.

Ночью 21 апреля температура составит 7-12°С, в северных районах — 2-7°С. Днем прогнозируется 20-25°С, а в северных районах — 15-20°С. Дожди будут кратковременными и локальными. По предварительному прогнозу, к середине недели погода резко изменится: с прохождением холодного фронта ожидается похолодание и дожди.