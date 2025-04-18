Фонд капремонта Башкирии нанимает коллекторов за 21 млн рублей

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан», на конкурсе 19 мая намерен выбрать организацию для судебно-претензионной работы по взысканию с собственников квартир задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 21 млн руб., фонд оплатит его из собственных средств.

Услуги необходимо оказывать до декабря текущего года. Исполнитель должен в том числе получить от заказчика информацию о должниках, направить запросы в организации или органы исполнительной власти для подготовки исковых заявлений в суд, рассчитать размер пошлины для подачи иска, при наличии оснований обжаловать судебные акты об отказе в удовлетворении исков.

В октябре контракт на аналогичные услуги с такой же ценой был заключен с ООО «Профессиональная коллекторская организация "Юрист "».

Майя Иванова