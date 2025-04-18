Ярославские сельхозпредприятия произвели продукции на 70 миллиардов рублей

В 2024 году предприятия агропромышленного комплекса Ярославской области произвели продукции на 70,3 млрд рублей. Об этом на заседании Ярославской областной думы в ходе отчета о деятельности правительства рассказал глава региона Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«В прошлом году в регионе реализовано семь инвестиционных проектов в сфере АПК общей стоимостью 8,8 млрд рублей, планируется создание 450 рабочих мест. Отрасль — важная составляющая экономики региона, а предприятия – ответственные работодатели и налогоплательщики»,— рассказал Михаил Евраев.

Среди ключевых проектов — модернизация молочно-товарной фермы ООО «Шопша» в Гаврилов-Ямском округе и реконструкция теплиц для фаленопсиса ООО «ТК «Ярославский». АО «Ярославский бройлер» расширило мощности для хранения и переработки зерновых, а ОАО «Волжанин» завершило первый этап модернизации птицеводческого комплекса в Рыбинском округе.

В 2024 году началась реализация новых проектов, включая создание яблоневых садов в Переславль-Залесском округе и строительство цеха по рафинации масла в Ростовском округе. Продолжается реконструкция теплиц для фаленопсиса. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в прошлом году выполнены работы на 36 объектах на сумму более 1,3 млрд рублей. Заместитель председателя Ярославской областной думы Виктор Волончунас позитивно оценил работу правительства.

«Все ключевые направления деятельности регионального правительства в представленном докладе нашли свое отражение. Результаты работы регионального правительства за отчетный период заслуживают хорошей оценки»,— сказал господин Волончунас.

Антон Голицын