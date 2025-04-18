Челябинскую птицефабрику оштрафовали на 500 тыс. рублей из-за ошибок в отчете

В Челябинской области суд оштрафовал АО «Уралбройлер» на 500 тыс. руб. Причиной стали неверные сведения в отчетах об утилизации отходов, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

Нарушение выявили сотрудники ведомства. Установлено, что птицефабрика указала «недостоверные сведения в отчете о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров». Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении компании и подал иск в суд.

АО «Уралбройлер» зарегистрировано в Аргаяшском районе Челябинской области с 1988 года. Организацией владеет ООО «Агропромышленный комплекс "Михайловский"», входящее в состав ПАО «Группа Черкизово». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка от продаж «Уралбройлера» в 2024 году составила более 3,8 млрд руб., чистый убыток — 11,4 млн руб.