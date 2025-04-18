В Краснодаре осудили пятерых молодых людей за аферу с земельным участком

Советский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении пятерых молодых жителей региона — Данилы Зари, Тимура Хурумова, Артема Оксузьяна, Андрея Сулейманова и Родиона Свириденко, признав их виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, фигуранты, действуя по предварительному сговору, изготовили подложную нотариальную доверенность от имени собственника земельного участка в Геленджике. На ее основании один из участников получил право распоряжаться участком, после чего подсудимые заключили фиктивные договоры купли-продажи и передали в управление Росреестра документы, содержащие заведомо ложные сведения. Это позволило им зарегистрировать право собственности и похитить объект недвижимости с целью последующей реализации. По данным следствия, рыночная стоимость участка превышает 20 млн руб., что определяет объем причиненного материального ущерба.

Суд, исследовав представленные доказательства, признал вину подсудимых установленной. В зависимости от роли каждого участника в схеме, фигуранту Оксузьяну назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, остальным — по два года. Все осужденные будут отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков