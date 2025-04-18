В Краснодаре зафиксировали загрязнение воздуха сероводородом

Пост контроля загазованности атмосферного воздуха №5, расположенный на пересечении улиц Новороссийской и Симферопольской в Краснодаре, в вечернее время 17 апреля зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Согласно данным онлайн-сервиса мониторинга «Центра озеленения и экологии», в период с 23:00 до 23:40 в районе Комсомольского микрорайона содержание вещества в воздухе превышало норматив в 1,1 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

При этом по остальным параметрам, включая среднесуточные и максимально разовые концентрации других загрязняющих веществ, превышений в указанной зоне не зарегистрировано. Дополнительно сообщается, что аналогичные замеры, произведенные на четырех других городских постах — на улицах Песчаной, Атарбекова, 40-летия Победы и проспекте Чекистов,— не зафиксировали отклонений от установленных санитарных норм.

Вячеслав Рыжков