Ярославское правительство поставило на «особый контроль» экоповестку

Правительство Ярославской области ведет планомерную работу по решению существующих в регионе экологическим проблем. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе отчета в облдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На особый контроль в правительстве области поставили соблюдение промышленными предприятиями требований природоохранного законодательства. В прошлом и текущем годах из-за нарушений останавливалась деятельность трех предприятий. К настоящему моменту подано заявление о прекращении работы одного из производств.

Для постоянного контроля за состоянием воздуха во Фрунзенском районе Ярославля поставили пост автоматического контроля. Если оборудование хорошо себя зарекомендует, то власти рассмотрят вопрос об установке такого же поста в других проблемных районах.

В части вопросов о ликвидации кислогудронных прудов в Тутаевском округе и «зеленых масел» на территории бывшего сажевого завода в Ярославле власти региона уже сделали ряд важных действий.

«По "зеленым маслам" вопрос практически решен – мы сейчас находимся в финальной стадии. Планируется, что ликвидацией объекта накопленного вреда будет заниматься структура "Росатома". По гудронным прудам надо еще побороться, но шансы есть серьезные»,— прокомментировал господин Евраев. Он также поделился планами по строительству двух комплексов по переработке отходов.

Также в области ведется работа по сохранению лесов. Как сообщила зампред областного правительства Татьяна Потемкина, ежегодно регион перевыполняет планы нацпроекта в части лесовосстановления. Другим важным направлением госпожа Потемкина обозначила охрану лесов от пожаров.

«В 2023 году было установлено дополнительно 40 камер, теперь их 53. Таким образом, видеонаблюдением охвачено 100% лесного фонда. Это позволило более оперативно выявлять и ликвидировать возгорания. Ежегодно проводится и комплекс профилактических противопожарных мероприятий: создание и прочистка минерализованных полос, установка шлагбаумов, стендов, аншлагов. Последние два года Ярославская область занимает лидирующие позиции в ЦФО по минимальному количеству и площади лесных пожаров»,— рассказала зампред.

Алла Чижова