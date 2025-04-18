В Удмуртии ввели режим повышенной готовности из-за пожароопасного сезона

С 18 апреля в Удмуртии ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения ландшафтных пожаров, сообщает пресс-служба правительства республики, ссылаясь на соответствующее распоряжение главы Удмуртии. На утро 17 апреля в регионе зарегистрирован 21 ландшафтный пожар на общей площади 23,4 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Режим повышенной готовности ввели для органов управления и сил в Удмуртии, в чьи полномочия входит тушение природных пожаров. Он будет действовать до особого распоряжения.

С 15 апреля в регионе также действует особый противопожарный режим, который запрещает выжигание сухой растительности, разведение костров и сжигание мусора. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность: для граждан — штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 60 тыс. до 80 тыс. руб., для юридических лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. руб.