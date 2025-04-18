На Кубани на 17% выросло число коррекционных классов за год

Количество специальных коррекционных классов в школах Краснодарского края в 2024–2025 учебном году выросло на 17% и достигло 453. Годом ранее данный показатель составлял 387, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве образования и науки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Количество учеников в коррекционных классах также возросло с 3,5 до 3,8 тыс. Согласно действующему законодательству, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, осваивающие программы общего образования в очной форме, обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим питанием. Школьники, обучающиеся на дому, получают денежную компенсацию.

До конца 2024 года власти региона планировали модернизировать 15 учебных заведений для детей с нарушениями слуха, речи, интеллекта и опорно-двигательного аппарата. Одновременно проводилось обновление оборудования в кабинетах педагогов-психологов, учителей-дефектологов и учителей-логопедов.

Сведения о дополнительных мерах поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, доступны в министерстве труда и социального развития Кубани.

Нурий Бзасежев