В версии о неземной жизни разглядели доказательство
О чем свидетельствуют данные, полученные с помощью телескопа «Джеймс Уэбб»
Ученые нашли доказательство в пользу внеземной жизни, его называют самым убедительным в истории. Астрофизики, которые работают с телескопом «Джеймс Уэбб», заметили в спектре экзопланеты K2-18b следы молекул, которые вырабатываются фитопланктоном. Радиус экзопланеты в 2,5 раза больше, чем у Земли, и она почти в 10 раз массивнее. Температура на небесном теле примерно схожая. Одна из версий ученых гласит, что его поверхность покрывает океан жидкой воды под богатой водородом атмосферой.
Фото: ESA / Hubble
Экзопланета находится в 124 световых годах от Земли. С этой точки зрения перспективнее были бы поиски внеземных живых бактерий в пределах Солнечной системы, считает научный журналист Михаил Котов: «Это действительно здорово, что есть такие исследования и пишутся статьи. Проблема в другом. Каждый раз, когда мы изучаем такие экзопланеты, они от нас слишком далеко. Мы не можем прямо там померить температуру на поверхности, еще что-то, все делается через косвенные признаки. В одной статье сообщается, что эта планета находится в границах обитаемости, которую мы определяем по возможности существования жидкой воды на поверхности. В другом исследовании показано, что, скорее всего, там катастрофический парниковый эффект, слишком жарко, и влаги на поверхности не может быть. Есть еще одна статья, в которой пишут об обнаружении диметилсульфида на планете, это биомаркер. Это дискуссионная история, даже на Венере в какой-то момент обнаружился фосфин, газ, а он тоже, вполне возможно, является биомаркером. Планету, которая гораздо ближе к нам, мы и то достаточно долго изучали, пока ученые не откинули эту идею.
Все удаленные методы исследования имеют какие-то пределы чувствительности. Мы еще очень мало знаем, нам нужно гораздо больше самых разных миссий с возможностью поковыряться в грунте.
Даже про Луну иногда возникают гипотезы, что под слоем реголита тоже могла бы быть какая-нибудь бактериальная жизнь, потому что он надежно предохраняет от космической радиации и изменения температуры».
Сами авторы исследования признают, что их интерпретации могут быть неверны. Хорошо бы подтвердить находку возможных следов жизни с помощью другого аппарата, но пока в распоряжении человечества с нужными характеристиками только «Джеймс Уэбб», пояснил астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин: «Удалось эту популярную планету K2-18b изучить потому, что она регулярно, раз в два дня, проходит на фоне своей родной звезды. Хороший телескоп может засечь в этот момент лучи света, проходящие через атмосферу планеты и доходящие до нас. Мы видим линии химических элементов. Говорится о том, что там редкое вещество обнаружено — диметилсульфид, который намекает на то, что в океане этой планеты есть какие-то формы жизни.
Но сама находка не очень надежная, надо ждать более мощных телескопов, и космических, и наземных, которые сейчас строятся. Если они подтвердят эту информацию, то, может быть, гипотеза окрепнет.
Такие исследования важны, потому что это интересует не только астрономов, но и биологов. Конечно, расширить горизонты биологии открытие внеземной жизни сможет невероятно. Не экономят деньги в космических исследованиях. Телескоп "Джеймс Уэбб" отчасти для этого был создан. На Марс и Венеру летают космические аппараты. Сейчас они отправились и в сторону спутников Юпитера, а там подо льдом океан, в котором гораздо лучше условия, чем на этой далекой экзопланете. Мы надеемся найти там, в пределах Солнечной системы, какие-то формы жизни».
Ученые подразумевают и альтернативные объяснения того, почему на экзопланете образовались молекулы, которые на Земле может вырабатывать только фитопланктон. Среди них — и неизвестные науке механизмы, и занос следов жизни кометами. Предполагается также вариант с геотермальной активностью или влиянием радиации.
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