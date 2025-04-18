В версии о неземной жизни разглядели доказательство

Ученые нашли доказательство в пользу внеземной жизни, его называют самым убедительным в истории. Астрофизики, которые работают с телескопом «Джеймс Уэбб», заметили в спектре экзопланеты K2-18b следы молекул, которые вырабатываются фитопланктоном. Радиус экзопланеты в 2,5 раза больше, чем у Земли, и она почти в 10 раз массивнее. Температура на небесном теле примерно схожая. Одна из версий ученых гласит, что его поверхность покрывает океан жидкой воды под богатой водородом атмосферой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ESA / Hubble Фото: ESA / Hubble

Экзопланета находится в 124 световых годах от Земли. С этой точки зрения перспективнее были бы поиски внеземных живых бактерий в пределах Солнечной системы, считает научный журналист Михаил Котов: «Это действительно здорово, что есть такие исследования и пишутся статьи. Проблема в другом. Каждый раз, когда мы изучаем такие экзопланеты, они от нас слишком далеко. Мы не можем прямо там померить температуру на поверхности, еще что-то, все делается через косвенные признаки. В одной статье сообщается, что эта планета находится в границах обитаемости, которую мы определяем по возможности существования жидкой воды на поверхности. В другом исследовании показано, что, скорее всего, там катастрофический парниковый эффект, слишком жарко, и влаги на поверхности не может быть. Есть еще одна статья, в которой пишут об обнаружении диметилсульфида на планете, это биомаркер. Это дискуссионная история, даже на Венере в какой-то момент обнаружился фосфин, газ, а он тоже, вполне возможно, является биомаркером. Планету, которая гораздо ближе к нам, мы и то достаточно долго изучали, пока ученые не откинули эту идею.

Все удаленные методы исследования имеют какие-то пределы чувствительности. Мы еще очень мало знаем, нам нужно гораздо больше самых разных миссий с возможностью поковыряться в грунте.

Даже про Луну иногда возникают гипотезы, что под слоем реголита тоже могла бы быть какая-нибудь бактериальная жизнь, потому что он надежно предохраняет от космической радиации и изменения температуры».

Сами авторы исследования признают, что их интерпретации могут быть неверны. Хорошо бы подтвердить находку возможных следов жизни с помощью другого аппарата, но пока в распоряжении человечества с нужными характеристиками только «Джеймс Уэбб», пояснил астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин: «Удалось эту популярную планету K2-18b изучить потому, что она регулярно, раз в два дня, проходит на фоне своей родной звезды. Хороший телескоп может засечь в этот момент лучи света, проходящие через атмосферу планеты и доходящие до нас. Мы видим линии химических элементов. Говорится о том, что там редкое вещество обнаружено — диметилсульфид, который намекает на то, что в океане этой планеты есть какие-то формы жизни.

Но сама находка не очень надежная, надо ждать более мощных телескопов, и космических, и наземных, которые сейчас строятся. Если они подтвердят эту информацию, то, может быть, гипотеза окрепнет.

Такие исследования важны, потому что это интересует не только астрономов, но и биологов. Конечно, расширить горизонты биологии открытие внеземной жизни сможет невероятно. Не экономят деньги в космических исследованиях. Телескоп "Джеймс Уэбб" отчасти для этого был создан. На Марс и Венеру летают космические аппараты. Сейчас они отправились и в сторону спутников Юпитера, а там подо льдом океан, в котором гораздо лучше условия, чем на этой далекой экзопланете. Мы надеемся найти там, в пределах Солнечной системы, какие-то формы жизни».

Ученые подразумевают и альтернативные объяснения того, почему на экзопланете образовались молекулы, которые на Земле может вырабатывать только фитопланктон. Среди них — и неизвестные науке механизмы, и занос следов жизни кометами. Предполагается также вариант с геотермальной активностью или влиянием радиации.

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Александра Абанькова