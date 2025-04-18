Донские власти выделили 51 млн рублей на модернизацию отопления в Углегорском

Тацинский район получил 51 млн руб. на приобретение и монтаж двух блочно-модульных котельных в поселке Углегорском. Конкурсная процедура по выбору подрядчика уже запущена, результаты станут известны до конца апреля, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Решение о модернизации системы теплоснабжения было принято главой Ростовской области Юрием Слюсарем во время посещения Тацинского района в марте 2025 года. На личном приеме одна из жительниц Углегорского пожаловалась на регулярные отключения тепла в домах.

«Людей обещаниями не согреешь — к отопительному сезону все работы должны завершиться без сбоев»,— написал Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Как выяснилось, действующие котельные, обеспечивающие теплом более 2 тыс. жителей поселка, изношены на 95%.

Николай Аксенов