Продажи новых электромобилей в первом квартале 2025 года в регионах Сибири сократились на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда было продано 237 шт. На снижение спроса повлияли эффект высокой базы прошлого года и увеличившийся с января утильсбор, который привел к росту цен. Участники рынка ожидают снижения продаж по итогам года на 30–40%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты указывают на рост стоимости обслуживания электрокаров в Сибири

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Эксперты указывают на рост стоимости обслуживания электрокаров в Сибири

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В первом квартале 2025 года в Сибири продано 106 новых электромобилей. Как подсчитали в агентстве «Автостат», это на 55% меньше показателей аналогичного периода 2024-го, когда было реализовано 237 единиц машин. Отмечается, что этот сегмент рынка сокращается девять месяцев подряд (с июля 2024-го). Наибольшее снижение зафиксировано в Алтайском крае — на 79%, Красноярском крае — на 69%, Новосибирской и Омской областях — на 48% и 47% соответственно.

Причиной негативной динамики эксперты называют ужесточение правил ввоза электрокаров в Россию через страны ЕАЭС, которое вступило в силу с 1 апреля 2024 года. «Соответственно, до этой даты импортеры старались ввезти в РФ как можно больше электромобилей, что резко подстегнуло их продажи»,— считают в агентстве «Автостат».

По словам гендиректора «Автостата» Сергея Целикова, помимо высокой базы на сокращение продаж электромобилей повлиял «выдохшийся спрос», который сказывается на авторынке в целом.

Кроме того, спрос сокращается из-за индексации с января ставок утильсбора. «В среднем они стали дороже почти на 670 тыс. руб.»,— уточняет коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. К тому же, напоминает топ-менеджер, январь и февраль традиционно не отличаются высоким спросом на любые транспортные средства, тем более электромобили, которые в холодное время года быстрее теряют ресурс батареи.

Еще одной причиной низкого спроса владелец компании «Меньшиков моторс» Сергей Меньшиков называет отсутствие в автосалонах ряда моделей.

«Владельцы автосалонов не привозят электромобили, поскольку присутствует очень ограниченный круг покупателей на этот сегмент, и срок его продажи не предсказуем. При этом количество потребителей, готовых приобрести электрокар под заказ, в 10 раз ниже, чем тех, кто готов купить из наличия»,— комментирует господин Меньшиков.

Помимо этого, растет стоимость обслуживания электромобилей. Пользоваться таким транспортом выгодно владельцам частных домов или собственного паркинга, говорят эксперты.

Самым популярным брендом на рынке новых электрокаров в Сибири остается Zeekr с долей 38% (41 ед.). Далее идут Ora и Avatr (11 ед. и 8 ед. соответственно). Средняя цена электромобиля по итогам первого квартала 2025 года составила 6,7 млн руб., подсчитали эксперты «Авито Авто».

В сегодняшних условия эксперты не видят предпосылок для восстановления роста продаж электромобилей. При сохранении высоких ставок утильсбора и стоимости кредитных ресурсов, а также отсутствии господдержки, рынок может продолжить сокращение. По итогам года аналитики прогнозируют падение до 30-40%.

Лолита Белова