В Оренбуржье пойман нарушитель из Таджикистана, прятавшийся в машине с арбузами

Оренбургский областной суд оставил в силе приговор Акбулакского районного суда после рассмотрения апелляции гражданина Таджикистана, совершившего незаконное пересечение государственной границы. Жителю среднеазиатского государства ранее был запрещен въезд в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Нарушитель пытался проникнуть на территорию Оренбургской области, спрятавшись среди арбузов в грузовике. Иностранец был выявлен сотрудниками пограничной службы при осуществлении досмотра транспортного средства.

Акбулакский районный суд приговорил нарушителя к году лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Осужденный обжаловал данное решение в апелляционном порядке. Суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для удовлетворения жалобы и приговор оставил без изменения.