«Трамп считает, что сделка по минералам — компенсация за миллиарды военной помощи»

Власти Украины заявили, что достигли предварительного соглашения с США по добыче редкоземельных металлов. Американская и европейская пресса анализирует первые детали сделки и то, насколько она может быть выгодна двум сторонам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США и Украина подписали меморандум о намерениях по сделке о минералах

Трамп выступал за широкую сделку, предоставляющую США преимущественный доступ к природным ресурсам Украины, включая критически важные минералы и редкоземельные металлы. Он заявлял, что эта сделка является компенсацией за миллиарды долларов военной помощи, предоставленной Киеву администрацией Джо Байдена.

Однако Зеленский опасался подписывать сделку, которая не включала бы гарантии безопасности. После этого Киев нанял американскую юридическую фирму Hogan Lovells для работы с Ольгой Стефанишиной, вице-премьер-министром и министром юстиции, чтобы договориться о более выгодной сделке с США. Это следует из уведомлений, поданных в соответствии с украинским законом о регистрации иностранных агентов,— FT ознакомилась с этими уведомлениями.

Украина и США подписали соглашение в преддверии полномасштабной сделки по минералам

Подписанный меморандум о взаимопонимании был скудным на детали, и Белый дом пока не прокомментировал его. Но президент Трамп заявил, что рассчитывает вскоре подписать с Киевом соглашение по минералам. В нем упоминается создание фонда, который будет инвестировать в восстановление Украины… однако источник доходов фонда не указан.

Трамп заявил, что на следующей неделе будет подписано соглашение США и Украины о поставках полезных ископаемых

Трамп стремится обеспечить особый доступ США к природным ресурсам Украины и критически важным полезным ископаемым в качестве возмещения за помощь США Украине в войне. Неясно, предоставит ли соглашение какие-либо гарантии безопасности Украине. Министр финансов Скотт Бессент сказал, что администрация все еще работает над деталями соглашения, но это будет «по сути, то, о чем мы договорились ранее».

Украина заявляет, что подписала схему соглашения с США о поставках полезных ископаемых

Трамп жаждал соглашения о поставках полезных ископаемых с Украиной с момента своей инаугурации в январе. Он заявлял, что соглашение о совместной разработке и монетизации украинских месторождений редкоземельных металлов, критически важных минералов, нефти, газа и других природных ресурсов будет фактически действовать как компенсация за помощь США Украине на протяжении всей войны с Россией.

Подготовил Евгений Хвостик