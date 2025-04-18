Полмиллиона ярославцев получили выплаты и компенсации в 2024 году

Почти 500 тыс. жителей Ярославской области в прошлом году получили выплаты, пособия и компенсации. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе отчета в облдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Одно из приоритетных направлений – сохранение достигнутого уровня социальных гарантий льготным категориям граждан с учетом адресности и нуждаемости. По итогам отчетного года 34 вида выплат, пособий и компенсаций получили более 495 тыс. жителей области. Всего на меры социальной поддержки направили более 16 млрд руб.»,— сказал господин Евраев.

Он пояснил, что на поддержку многодетных семей предусмотрено 1,3 млрд руб. в год. В частности, они получают единовременную выплату на школьную и спортивную форму. В этом году для многодетных начали действовать и новые меры поддержки: 50% компенсируется за обучение в колледжах и вузах, 100 тыс. руб. выплачивается будущим матерям, обучающимся очно.

В этом году в регионе предприняли действия по стимулированию рождаемости. По инициативе главы региона с 2026 года выплаты в 200 тыс. руб. начнут получать жительницы региона, родившие первенца до 25 лет, второго ребенка – до 27 лет, третьего и последующих – до 29 лет. Для самих детей тоже обустраиваются комфортные условия жизни, в частности, строятся новые корпусы в загородных лагерях.

«Построены два новых корпуса в лагере имени Матросова, завершаются строительство двух корпусов в социально-оздоровительном центре "Чайка" и капитальный ремонт столовой детского оздоровительного лагеря имени М. Горького. Еще семь новых модульных корпусов в лагерях региона построят в 2027 году. Организуем отдых и для наших детей, и для ребят из других субъектов. В прошлом году отдохнули 685 юных белгородцев и запорожцев»,— сказал губернатор.

Из областного бюджета на поддержку участников СВО и помощь их семьям, а также подшефному Акимовскому району и пострадавшим территориям в прошлом году выделили 4,3 млрд руб. В регионе для семей участников СВО предоставляют земельные участки, путевки в детские лагеря, выделяют деньги на газификацию. Среди новых мер поддержки — бесплатное посещение учреждений культуры.

«Делаем все возможное, чтобы наши ребята могли быстрее восстановиться и вернуться к мирной жизни. Санаторий "Сосновый бор" предлагает санаторно-курортное лечение, Ярославский госпиталь ветеранов – медицинскую реабилитацию. Специалисты кадровых центров "Работа России" помогают в дальнейшем трудоустройстве»,— подчеркнул глава региона.

Депутат облдумы Лариса Ушакова подчеркнула правильность сделанных шагов.

«Доклад был очень содержательным. Из 145 более 16,5 млрд руб. направлено на финансирование социальных мер. Почти 500 тыс. жителей получают выплаты и разные льготы. В этом году заранее знали, что они будут проиндексированы. Для людей это очень важно. И принятые последние меры для стимулирования рождаемости – это правильный шаг»,— сказала госпожа Ушакова.

Алла Чижова