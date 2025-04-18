В Оренбуржье зарегистрированы 133 пострадавших от укуса клещом, из них 31 ребенок

По данным на 17 апреля, с укусом клеща в медицинскую организацию обратились 133 пострадавших, в том числе 31 ребенок. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Случаи присасывания клещей зарегистрировали в Бугуруслане, Орске, Новотроицке, Оренбурге, Гайском, Кувандыкском, Сорочинском муниципальных округах, а также в Оренбургском, Светленский, Беляевский, Переволоцкий, Сакмарском и Тюльганском районах. Чаще всего клещи нападали во дворах частных домов. Заболеваний клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

Руфия Кутляева