Хинштейн: более 10 уголовных дел связанны с Корпорацией развития Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что с конца 2024 года в регионе возбудили более десяти уголовных дел, связанных с Корпорацией развития Курской области (КРКО). Часть из них уже объединены в одно производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Увы, враг находится не только по другую линию фронта. Мздоимцы и коррупционеры подрывают страну изнутри, особенно когда речь идет о воровстве в сфере обороны. Не сомневаюсь, что все лица, причастные к этим беспрецедентным по цинизму и масштабу многомиллиардным преступным схемам, будут изобличены и понесут заслуженное наказание»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

Врио губернатора уточнил, что сейчас помимо экс-главы Курской области Алексея Смирнова и бывшего предправительства арестованы директор КРКО Владимир Лукин, трое его экс-заместителей, а также несколько руководителей компаний-подрядчиков. Часть уголовных дел заведены по обращениям нынешнего руководства региона.

«А ведь есть еще и уголовные дела, параллельно расследующиеся в Иваново, где те же лица — руководители и подрядчики КРКО — были уличены в хищениях при капремонте многоквартирных домов»,— подчеркнул Александр Хинштейн. По убеждению врио губернатора, господин Смирнов вместе заместителем Алексеем Дедовым сознательно сотрудничали с такими людьми и доверяли им бюджетные средства.

Подробности — в материале «Ъ» «Отката хватило для ареста».