Уроженца Омской области обвиняют в незаконной рубки лесных насаждений в Самарской области

В Нефтегорский районный суд направлено уголовное дело в отношении 32-летнего уроженца Омской области, проживающего в селе Самарской области. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная вырубка лесных насаждений). Об этом сообщает МВД Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

По информации ведомства, в декабре прошлого года обвиняемый спилил бензопилой три клена, не имея необходимых документов. Лесному фонду был причинен значительный ущерб.

В МВД Самарской области отмечают со ссылкой на данные минприроды, что злоумышленник причинил «значительный экологический вред и материальный ущерб бюджету Самарской области в размере свыше 268 тыс. руб.» — особо крупный размер.

Собственником участка, на котором произошла вырубка, во время допроса рассказал, что попросил местного жителя за вознаграждение очистить место от веток, чтобы беспрепятственно проехал к полям. По словам фермера, «обвиняемый превысил данные ему полномочия и срубил, помимо веток, три клена, оставив их на месте вырубки». Собственник участка выступает в деле в качестве свидетеля.

Руфия Кутляева