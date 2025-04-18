В Кузбассе в первом квартале добыли 50,4 млн тонн угля

В первом квартале 2025 года в Кемеровской области было добыто 50,4 млн т угля. Сокращение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 4,5%, подвели итоги трех месяцев в министерстве угольной промышленности Кузбасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При этом, отгрузка угля из региона на экспорт выросла на 1 млн т, или на 3,9%. Она составила за январь-март 27,3 млн т. Примерно половина этого объема пришлась на восточное направление.

«Среднемесячная заработная плата работников, занятых по основному виду деятельности в угольной отрасли, достигла 113,9 тыс. руб., что свидетельствует о росте на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года»,— отметили также в ведомстве.

Валерий Лавский