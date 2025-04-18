Ярославская школа будет готовить учеников к работе на предприятии Роскосмоса

АО «Ярославский радиозавод», входящий в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос», и МОУ «Средняя школа №88» Ярославля подписали соглашение о реализации совместных профориентационных программ. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Ярославский радиозавод» Фото: АО «Ярославский радиозавод»

Для учащихся специалисты радиозавода будут проводить профориентационные занятия, экскурсии с мастер-классами на предприятии, тематические уроки, направленные на практическое знакомство с космическим приборостроением. Целью всех этих мероприятий является подготовка кадров для завода, который переходит на потоковый выпуск аппаратуры космического назначения.

«Наличие профильных классов технологической направленности, действующие на базе школы №88 Ресурсный центр общероссийских соревнований "Инженерные кадры России" и технопарк "Кванториум", высокие профессиональные компетенции педагогического состава определили наш выбор учебного заведения для нового сотрудничества»,— объяснил гендиректор завода Александр Сашов выбор школы.

Алла Чижова