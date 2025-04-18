В Тюмени в рамках КРТ снесут 40 домов в районе Лесобазы

В Тюмени в рамках программы КРТ снесут 30 домов в районе улиц Судостроителей — Камчатской — Константина Заслонова и 10 домов на ул. Дальней. Соответствующие постановления подписал глава города Максим Афанасьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В границах улиц Судостроителей — Камчатской — Константина Заслонова проект КРТ реализуют в течение 15 лет. Там снесут аварийные дома по ул. Камчатской 3а, 10, 11, 13, 15, 16, 16а, 17, 17а, 18а, 19, 19а, 36, 47а, 177, по ул. Константина Заслонова 10, 15а, 18, 20, 33, 33а, 36, 36а, 82, по ул. Судостроителей 32, 34, 36, 38, 40. Объем строительства для территории запланирован 314,5 тыс. кв. м.

По ул. Дальней планируют снести дома 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Сроки реализации КРТ в этом районе составят 7 лет. Объем строительства составит 19,3 тыс. кв. м.

Анна Капустина