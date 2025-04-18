Стартовал ремонт улицы Карла Маркса и Чугуевского в Ижевске

В Ижевске начался ремонт дорог на ул. Карла Маркса и Чугуевского, сообщает пресс-служба муниципалитета. Запланирована замена дорожного полотна на участке 1,7 км по ул. Чугуевского и еще почти 700 м на участке от улицы до пер. Ястребовский. На данный момент производится демонтаж ограждения на обеих улицах для проведения дальнейших работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Также власти планируют произвести замену 187 погонных метров рельсов на ул. Карла Маркса. В связи с чем в ночное время движение трамваев и автомобилей будут перекрывать c 22:00 до 5:00 на участке от пер. Ястребовского до пер. Октябрьского с 21 по 26 апреля.

«Помимо проезжей части подрядчик заменит бордюры, отремонтирует дождеприемные решетки и колодцы, а также часть тротуаров и посадочных площадок на остановках общественного транспорта»,– уточнили в пресс-службе администрации Ижевска.