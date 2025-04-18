Нижегородский предприниматель осужден за мошенничество при ремонте платформ

В Нижнем Новгороде суд вынесен приговор руководителю компании, похитившему средства Горьковской железной дороги при ремонте пассажирских платформ. По данным транспортной прокуратуры, его приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу 200 тыс.руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2019 году гендиректор компании-подрядчика заключил контракт на ремонт платформ на станциях Козино и Кондукторская. Часть работ по контракту не была выполнена, но денежные средства в счет оплаты подрядчик получил в полном объеме. Ущерб Горьковской железной дороге составил более 3,4 млн руб.

В ноябре 2024 года еще два фигуранта этого уголовного дела получили по два года условно.

Анастасия Титова