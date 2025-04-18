Дружеский турнир, джазовый квинтет и весенняя экскурсия

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут посетить концерт квинтета Кристины Выходцевой, осмотреть выставку Ольги Менжилий, поучаствовать в соревновании по дженге. Также есть поводы для походов в театры, кино или на экскурсии. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

В каких экскурсиях поучаствовать

Чем заняться еще

Где послушать музыку

19 апреля в 19:00 в Ростовской государственной филармонии состоится концерт «РАСО. Моцарт. Брамс. Сен-Санс». Произведения великих композиторов исполнит Ростовский академический симфонический оркестр. Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

19 апреля в 20:00 на площадке «Кроп Арена» амбассадоры мрачного рока «Ангел-хранитель» отметят юбилей дебютного альбома «Тайная глава». По словам организаторов, для ценителей жанра это — «возможность окунуться в мир фэнтезийно-хоррор-тематики» и вживую услышать композиции, которые сделали альбом популярным. Стоимость билетов — от 1600 руб. (16+)

19 апреля в 22:00 в клубе «Эссе» пройдет концерт квинтета Кристины Выходцевой. На сцене джаз-клуба — молодые исполнители, выпускники и студенты Ростовской консерватории. Они подготовили программу, в которой музыканты джаз сыграют соло, а также в составе дуэтов и квинтета. Стоимость билетов — от 700 руб. (12+)

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Какие спектакли посетить

19 апреля в 18:30 в театре «Человек в кубе» покажут спектакль «Три высокие женщины» по одноименной пьесе драматурга Эдварда Олби. Он об одной женщине в разные периоды ее жизни — молодость, зрелость, старость. Стоимость билетов — 2000 руб. (16+)

19 апреля в 18:30 на сцене Ростовского академического театра драмы им. М. Горького — спектакль «Пока сердце в пути». Это история о любви к жизни, об умении ценить ее как бесценный дар и не растрачивать зря. История о трогательной и нежной дружбе молодого человека, потерявшего себя в этом мире, и леди элегантного возраста. Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

20 апреля в 18:00 на сцене Музыкального театра представят комедию на музыку А. Семенова «Любовь и голуби». Кинематографическая история иначе воспринимается на театральных подмостках. Но мелодии узнаваемы, а диалоги и ставшие крылатыми фразы хорошо известны зрителям. Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» идут показы боевика «Рейс навылет». Сюжет: бывший спецагент Лукас Рейес с трудом сводит концы с концами в Бангкоке. После провала операции спецслужб по захвату ценного хакера по прозвищу Призрак, руководитель группы Кэтрин Брант вынуждена обратиться к Рейесу, чтобы тот сел на самолет, на котором, предположительно, летит Призрак. Но есть проблема: внешность хакера никому не известна. Стоимость билетов — от 450 руб. (18+).

Другая киноновинка — «Кракен». Российский ракетный подводный крейсер бесследно исчезает во время секретной миссии. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина, старший брат которого командовал пропавшей субмариной. Перед моряками стоит задача любыми силами найти подлодку и не допустить, чтобы новое секретное оружие попало в руки врага. В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен — гигантское чудовище, обладающее интеллектом. Стоимость билетов — от 430 руб. (12+)

Также среди премьер — мультфильм «Джунгли Юрского периода». Сюжет: звери из Африки проваливаются во временной портал, который забыли закрыть за собой инопланетяне. Для того, чтобы вернуться, друзьям потребуется помощь динозавров. Вот только древним ящерам своих проблем хватает. Стоимость билетов — от 270 руб. (6+)

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В каких экскурсиях поучаствовать

19 апреля в 13:00 состоится экскурсия в «Мастерскую художественного стекла Игнатовых». В программе — знакомство с традициями стеклодувов и демонстрация основных приемов работы. Мастер покажет, насколько по-разному может вести себя стекло при различных высоких температурах: оно то пластично, как густой мед, то хрупкое, словно тонкий лед. Стоимость билетов — от 850 руб. (6+)

20 апреля в 18:30 можно пойти на пешеходную экскурсию «Тайны и призраки Ростова». Она основана на реальных исторических задокументированных фактах, в ней нет ни грамма вымысла, а только памятники архитектуры, знаковые места Ростова и связанные с ними истории. Очевидные и невероятные. Стоимость билетов — от 1720 руб. (16+)

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Чем еще можно заняться

18 апреля в 19:00 в Художественной галерее «Ростов» откроется персональная выставка художницы Ольги Менжилий «Белый ветер». На вернисаже живописец представит около 50 работ. По словам художницы, белый цвет в ее живописи — это место, где свет и воздух создают нюансы, а темные оттенки — «будто тени, возникающие от движения света». Выставка будет работать до 25 мая. Вход свободный. (6+)

20 апреля с 15:00 до 18:00 в кластере «Новая Земля» состоится турнир по дженге Brick by Brick. Организаторы обещают всем желающим поиграть азарт, атмосферу дружбы и «крутые призы».

В этой массовой настольной игре участники будут строить башни, проверять нервы и показывать ловкость рук. Вход свободный, регистрация игроков на месте. (16+)

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