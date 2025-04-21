Nasonov&Partners (ex Nasonov Pirogov) сообщают о выходе партнера и структурных изменениях

В связи с выходом партнера Романа Пирогова, компания под руководством Алексея Насонова будет позиционироваться под брендом — Nasonov&Partners.

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Nasonov&Partners (ex Nasonov Pirogov) c 2017 года оказывает услуги по юридическому сопровождению бизнеса, защите инвестиций и бенефициаров, по работе со стрессовыми активами и банкротству. Фирма представляет интересы крупных застройщиков, кредитных организаций, сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а география услуг охватывает всю Россию. Фирма отмечена крупными рейтингами — «ИД Коммерсантъ», «Forbes Club Legal Ranking», «Право-300», «PROбанкротство», «Chambers & Partners» и «Best Lawyers».

В текущих реалиях мы остро понимаем, как важно оставаться надежным партнером для наших клиентов. Время, в которое мы живем, характеризуется многочисленными вызовами: конфликты, недопонимания, торговые войны, санкции, экстремально высокая ключевая ставка, уголовные дела, регулярные дефолты в обязательствах и поляризация общества в целом. Именно в такие моменты наш опыт, знания и доверие партнеров и клиентов становятся особенно важными.

Наша команда остается приверженной своей философии, основанной на надежности, ответственности и высоких стандартах профессионализма.

Мы намерены развивать наши услуги, добавляя новые направления и расширяя экспертизу.

Происходящие изменения не скажутся на текущих проектах. Оба офиса (в г. Нижний Новгород и в г. Москва) продолжают функционировать, все обязательства перед клиентами выполняются в штатном режиме.

Мы благодарны Роману и его команде за 8 лет партнерства, энергии и роста. Пусть этот этап станет началом новых профессиональных вершин и ярких побед. Уверены, что их опыт и стремление будут способствовать успеху во всех будущих начинаниях.

Мы продолжаем двигаться вперед и менять этот мир к лучшему!

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ООО ЮФ "Насонов и Партнеры"