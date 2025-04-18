Глава Саратова поручил обеспечить газоснабжение Сторожевки

Глава Саратова Михаил Исаев поручил замглавы по городскому хозяйству Максиму Сиденко обеспечить газоснабжение поселка Сторожевка. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Господин Исаев отметил: в поселке старый трубопровод, он пришел в негодность из-за попадания талых вод, в связи с чем не используется для подачи газа. По его словам, газовая компания выполнит ремонт в срочном порядке, соответствующая договоренность уже достигнута.

В течение некоторого времени жители Сторожевки будут пользоваться газом по временной схеме, как только ее внедрят. После замены поврежденного участка им станет доступна обычная схема.

Павел Фролов