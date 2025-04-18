«Таежные сны», «Фальшивая нота» и «Западня»

На этой неделе в Уфе выступят GURUDE и Паоло Куратоло, Света и ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова. В театрах покажут спектакли «Фальшивая нота», «Если бы смерть спала» и «Читакль». В кинозалах можно будет посмотреть фильмы «Кракен», «Дыхание шторма» и «Западня».

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Концерты

20 апреля в Тинькоф Холле с программой «Таежные сны» выступит этнический певец GURUDE (Руслан Ивакин). Артист представит зрителям древние напевы в современных аранжировках.

22 апреля в Башгосфилармонии состоится концерт композитора и пианиста Паоло Куратоло. В программе как произведения золотого фонда мировой музыкальной культуры, так и авторские композиции самого музыканта.

23 апреля в ресторане «Максимилианс» — певица Света. Ставшая известной в начале 2000-х, она исполнит свои самые популярные песни: «Ты не мой», «Может да, может нет», «Твои глаза», «Хватит, довольно» и другие.

25 апреля в ГКЗ «Башкортостан» состоится концерт государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова, посвященный 80-летию Великой Победы. В программу концерта войдет классика башкирской хореографии — «Семь девушек», «Гульназира», «Проказницы», «Три брата». Ансамбль также исполнит «Северные амуры» — постановку Файзи Гаскарова, посвященную Отечественной войне 1812 года, а также премьеры сезона — хореографическую композицию «Веселые ребята», вдохновленную фильмом «В бой идут одни старики», и театрально-хореографическую сюиту «Во имя жизни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Владимир Стеклов

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ Актер Владимир Стеклов

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

Спектакли

22 апреля «Антреприза» покажет в Городском дворце культуры драму «Фальшивая нота». Спектакль поставлен по одноименной пьесе французского драматурга Дидье Карона.

Главный герой — всемирно признанный дирижер, уставший после очередного концерта и недовольный игрой музыкантов, — пытается отдохнуть в своей гримерке. Но вдруг его покой нарушает незнакомец по имени Динкель. Во время войны в Аушвице будущий знаменитый дирижер, тогда еще 16-летний, убил отца Динкеля за неверно взятую ноту. И теперь сын намерен реализовать план мести, который так долго вынашивал. В ролях: Владимир Стеклов и Игорь Ливанов.

В лайфстайл-центре «Башкирия» 25 апреля «Маленький театр» представит спектакль «Если бы смерть спала». Это трагикомедия о вечной жизни, которую решает подарить людям Ангел в надежде на то, что мир будет лучше, если люди перестанут умирать и оплакивать своих близких.

В Доме актера 23 апреля состоится «Читакль»: это еще не спектакль, но уже не читка в принятом понимании. Зрителям представят четыре юмористические одноактные пьесы Аркадия Аверченко. Театр-постановщик — «Сад на Пушкина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Вуди Харрельсон

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Актер Вуди Харрельсон

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фильмы

В кинотеатрах на этой неделе начнется прокат российской фантастической ленты «Кракен». Ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина, чей старший брат командовал пропавшей субмариной. Моряки должны найти подлодку и не допустить, чтобы новое секретное оружие попало в руки врага. В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен — обладающее высоким интеллектом гигантское чудовище, способное сливаться с подводной тьмой. С ним предстоит столкнуться экипажу.

В ролях: Виктор Добронравов, Юрий Плотников, Алексей Проценко, Сергей Кемпо, Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш и другие.

В кинозалах можно будет посмотреть триллер «Дыхание шторма». Корабль с дайверами попадает в сильный шторм. Обрывается страховочный трос, и один из участников команды застревает на дне Северного моря. Запаса кислорода у него на пять минут, а помощь может прийти только через полчаса. Экипаж принимает непростое решение рисковать кораблем и командой, чтобы вернуть друга живым домой.

В ролях: Вуди Харрельсон, Симу Лю, Финн Коул, Клифф Кертис, Марк Боннар и другие.

В прокате фильм «Западня». Вечер для Эдди сразу не задался, когда он решил угнать не ту машину. Владелец роскошного автомобиля Уильям взял закон в свои руки, и теперь Эдди в плену очень опасного человека. Если он не придумает, как ослабить мертвую хватку самопровозглашенного линчевателя, жить ему останется совсем недолго. Начинается жестокая игра в кошки-мышки, кульминация которой произойдет в самом центре Лос-Анджелеса.

В ролях: Билл Скарсгард, Энтони Хопкинс, Эшли Картрайт, Майкл Эклунд, София Тесема.

В боевике «Мастер» бывший британский спецназовец Левон Кейд оставил войну в прошлом и теперь работает бригадиром на стройке. Однажды у близких ему людей бандиты похищают 19-летнюю дочь. Полиция бездействует, и Левон по просьбе родителей решает самостоятельно найти девушку и вернуть её домой.

В ролях: Джейсон Стэйтем, Джейсон Флеминг, Мераб Нинидзе, Максимилиан Осински, Кокей Фалкоу и другие.

Возрастные ограничения: 18+