Прокуратура добилась ремонта подъезда жилого дома в волгоградской Дубовке

В Волгоградской области благодаря вмешательству прокуратуры управляющая компания отремонтировала подъезд жилого дома в Дубовке. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Речь идет о многоквартирном доме № 3 по ул. Московской. Ранее его жильцы пожаловались на нарушение их жилищных прав.

Прокуратура Дубовского района в ходе проверки выяснила, что подъезд не ремонтировался более семи лет. Из-за этого стены и потолки там были серьезно повреждены, наблюдалось отслоение штукатурного покрытия.

По результатам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление главе управляющей компании с требованием устранить нарушения. В итоге ремонтные работы были выполнены. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Павел Фролов