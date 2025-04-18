В Татарстане полицейские на трассе М-7 задержали наркокурьера за рулем автомобиля

В Татарстане на 1161 км автодороги М-7 полицейские задержали 35-летнего наркокурьера за рулем автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

При досмотре автомобиля в конструкции переднего сиденья были обнаружены два свертка с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что это синтетические наркотики общим весом 1,9 кг.

По оперативным данным, задержанный являлся крупнооптовым курьером теневого интернет-магазина и занимался межрегиональными поставками запрещенных веществ. Наркотики он получил из тайника вблизи Уфы и планировал распределить их по закладкам в пригородах Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска для последующего сбыта.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 3 и ст. 228.1 ч. 5 УК РФ.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

Артём Дергунов