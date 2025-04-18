Ставрополь поборется за звание культурной столицы России-2027

Ставрополь вошел в число номинантов на звание культурной столицы России 2027 года. Проголосовать можно на портале «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи, сообщает «Россия сегодня».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

За почетный титул будут соперничать 39 городов, среди которых Астрахань, Великий Новгород, Калуга, Луганск, Махачкала и Челябинск. Согласно условиям конкурса, город-участник должен являться административным центром региона либо иметь население свыше 200 тыс. жителей.

«В прошлом году в народном голосовании участие приняли 728 тыс. человек, и в этом году этот рекорд хотим побить»,— рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов.

В 2025 году культурной столицей России станет Грозный, а в 2026 году этот статус получит Омск.

Николай Аксенов