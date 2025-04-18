Ставрополь поборется за звание культурной столицы России-2027
Ставрополь вошел в число номинантов на звание культурной столицы России 2027 года. Проголосовать можно на портале «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи, сообщает «Россия сегодня».
Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ
За почетный титул будут соперничать 39 городов, среди которых Астрахань, Великий Новгород, Калуга, Луганск, Махачкала и Челябинск. Согласно условиям конкурса, город-участник должен являться административным центром региона либо иметь население свыше 200 тыс. жителей.
«В прошлом году в народном голосовании участие приняли 728 тыс. человек, и в этом году этот рекорд хотим побить»,— рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов.
В 2025 году культурной столицей России станет Грозный, а в 2026 году этот статус получит Омск.