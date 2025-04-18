Житель Новороссийска собрал парк ретроавтомобилей стоимостью 6 млн рублей

В Новороссийске местный житель Денис Городничев собрал коллекцию советских автомобилей стоимостью 6 млн руб. Об этом сообщил клуб ретроводов города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В автопарке Дениса Городничева собраны ГАЗ-21 «Волга», Газ-69, Газ М20 «Победа», «Запорожец», гоночный «Москвич» 412, ВАЗ 2101 и другие ретроавтомобили. Есть и детские машины с педалями.

«Я собирал машины по всей России, основная сложность была в том, чтобы найти автомобиль в хорошем состоянии и по адекватной цене»,— поделился коллекционер.

Первым автомобилем, с которого началось коллекционирование, стала «Волга». На ней господин Городничев снялся в эпизоде фильма «Небриллиантовая рука».

Алена Воробьева