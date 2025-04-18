Пермская судоверфь спустила на воду отремонтированный танкер

Перед началом навигации Пермская судоверфь начала спуски на воду модульных причалов и судов, находящихся на ремонте. Как сообщает телеграм-канал предприятия, на воду уже был спущен танкер «Владимир Недорезов». Судно длиной 61,29 м и шириной 10,42 м имеет доковый вес 520 тонн. Осадка танкера составляет 2,20 м. Используется для перевозки нефтепродуктов.

Согласно открытым источникам, танкер был построен в 2014 году на базе ОАО «Ярославский судостроительный завод».

Пермскую судоверфь воссоздали по инициативе краевых властей в 2021 году. Тогда регион выкупил площадку у управлявшего ею ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс». С 2023 года компания занимается судостроением, строительством причальной инфраструктуры и судоремонтом. 75% долей принадлежит АО «Фонд развития Пермского края», 25% контролирует производитель Emperium (входит в Sitronics Group).