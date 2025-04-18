Выдачи ипотеки в Волго-Вятском банке Сбербанка в марте выросли до 18 млрд рублей

В марте Волго-Вятский банк Сбербанка выдал ипотечных кредитов на 18,2 млрд рублей. Это превысило значения февраля текущего года на 44%. Наибольший рост отмечен в Пермском крае (80%) и Владимирской области (72%). Объемы выдачи ипотечных кредитов также превысили показатели марта 2024 года на 19%. Наибольший рост зафиксирован в Республике Марий Эл (63%) и в Республике Мордовия (57%).

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Также в марте отмечен рост на ИЖС — объемы выдач увеличились на 60% по сравнению с предыдущем месяцем. Наибольший рост зафиксирован в Чувашской Республике — объемы на ИЖС увеличились в 5,5 раз, а также в Республике Мордовия — в 3 раза.

«В первом квартале Волго-Вятский банк Сбербанка выдал жителям по ипотечным программам 38 млрд руб. При этом доля льготных программ кредитования осталась достаточно высокой и составила 85%. В марте объем выданных кредитов увеличился на 44% по сравнению с предыдущим месяцем. В первую очередь это было связано со смягчением условий ипотечного кредитования и снижением с начала марта ставок по рыночным ипотечным программам. Сбербанк помогает сделать покупку жилья доступнее, улучшая условия ипотечных программ»,– заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Анна Забелина.

Больше всего ипотечных кредитов в первом квартале было выдано жителям Республики Татарстан — 11,5 млрд руб. и Пермского края — 6 млрд руб.