В Нижнекамске местная жительница лишилась квартиры и сбережений после общения с человеком, представившимся ее бывшим руководителем. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жительница Нижнекамска лишилась жилья и денег после общения с неизвестными

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Жительница Нижнекамска лишилась жилья и денег после общения с неизвестными

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Бывшая начальница» сообщила потерпевшей о проверке в связи с утечкой данных сотрудников. Вскоре последовал видеозвонок от «сотрудника ФСБ» в форме — он утверждал, что с ее счетов пытались перевести деньги сомнительной организации, и угрожал уголовным делом, если она не поможет следствию.

Под предлогом защиты средств от мошенников женщину убедили перевести 680 тыс. руб. с банковского счета и отдать 490 тыс. руб. наличных, которые хранились дома.

Далее неизвестные заявили женщине, что мошенники якобы хотят продать ее квартиру, и предложили «опередить» их, оформив сделку первой. Под давлением и угрозами потерпевшая продала жилье за 3 млн руб. и перевела эти деньги на «специальный счет». Только потом она осознала, что сделка была настоящей, а не фиктивной, как ей обещали.

После чего поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила более 4 млн руб.

Артём Дергунов